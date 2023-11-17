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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Авианосец USS Eisenhower подошел к Персидскому заливу

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower подошла к Ормузскому проливу, соединяющему Оманский и Персидский заливы, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

Представитель Пентагона подтвердил информационной службе местонахождение авианосца, однако отказался сообщить, войдет ли он в Персидский залив.

Если USS Eisenhower пройдет через Ормузский пролив, то это будет первый заход американского авианосца в Персидский залив с 2020 года, отметила служба.

В середине октября Пентагон направил USS Eisenhower в Восточное Средиземноморье в дополнение к авианосцу USS Gerald Ford на фоне палестино-израильского конфликта. 4 ноября он прошел через Суэцкий канал в Красное море, а затем прибыл в Оманский залив.

В Индийский океан через Суэцкий канал 5 ноября также прошла атомная подводная лодка USS Florida класса Ohio, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В целом на данный момент на Ближнем Востоке находятся две авианосные ударные группы - одна с авианосцем USS Gerald Ford вблизи Израиля, вторая с авианосцем USS Eisenhower вблизи Ирана.

Кроме того, в Восточном Средиземноморье и в северной части Красного море находятся три больших десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США во главе с универсальным десантным кораблем USS Bataan. На кораблях размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тысячи человек.

Индийский океан Красное море Иран Оманский залив Персидский залив США USS Eisenhower
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