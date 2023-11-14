Израиль и ХАМАС приближаются к сделке по освобождению заложников и паузе в боях

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Израиль и палестинское движение ХАМАС приближаются к договоренности относительно освобождения заложников в обмен на паузу в несколько дней в боевых действиях, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя властей США.

"Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению по освобождению заложников, захваченных во время нападений ХАМАС на Израиль, в обмен на многодневную паузу в боевых действиях", - информирует телеканал.

При этом собеседник CNN отметил, что переговоры по этому вопросу нестабильны и могут сорваться.

"Соглашение близко, но еще не достигнуто", - заявил чиновник.

Президент США Джо Байден ранее во вторник заявил, что верит в возможность достижения соглашения по освобождению пленных, удерживаемых в Газе.

"Я верю, что это произойдет, но я не хочу вдаваться в детали", - сказал он в Белом доме.

Израильские СМИ в свою очередь пишут, что глава Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар должен был встретиться с высокопоставленными египетскими чиновниками, чтобы обсудить переговоры по заложникам.

CNN отмечает, что стороны обсуждают предполагаемое освобождение палестинской группировкой большой группы заложников одновременно с освобождением палестинских заключенных из израильских тюрем. Обмен заложниками предусматривает паузу в боевых действиях, которая может длиться до пяти дней.