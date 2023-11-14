Борт МЧС везет из Каира в Москву 98 эвакуированных из сектора Газа россиян

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян направлена бортом МЧС из Каира в Москву, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставит сегодня 98 соотечественников в Россию", - говорится в сообщении.

Первая группа россиян в составе 70 человек прибыла в Москву в понедельник. Спецборт МЧС приземлился в аэропорту Домодедово.

12 ноября российские спасатели совместно с дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа.

За воскресенье и понедельник контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" пересекли в общей сложности почти 170 граждан России.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.