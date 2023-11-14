Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси.

"Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Главы государств продолжили обсуждение крайне обострившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

"С обеих сторон выражена глубокая обеспокоенность беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин. Подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы", - отмечается в релизе.

"Констатирована созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путем создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - подчеркивает пресс-служба.

Лидеры России и Египта будут оставаться в контакте.