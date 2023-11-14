Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси.

"Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Главы государств продолжили обсуждение крайне обострившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

"С обеих сторон выражена глубокая обеспокоенность беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин. Подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы", - отмечается в релизе.

"Констатирована созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путем создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - подчеркивает пресс-служба.

Лидеры России и Египта будут оставаться в контакте.

Владимир Путин Египет Абдельфаттах Сиси сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израильские военные прорвали оборону ХАМАС у города Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС приближаются к сделке по освобождению заложников и паузе в боях

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ захватил важный опорный пункт ХАМАС в лагере беженцев Аш-Шати в Газе

Лукашенко посоветовал Пашиняну не спешить с решением об участии в саммите ОДКБ

Лукашенко посоветовал Пашиняну не спешить с решением об участии в саммите ОДКБ

Что произошло за день: вторник, 14 ноября

В Финляндии готовят предложения ограничить переход границы из-за нелегалов из РФ

В Финляндии готовят предложения ограничить переход границы из-за нелегалов из РФ

Финляндия решила не закрывать российское консульство на Аландских островах

Финляндия решила не закрывать российское консульство на Аландских островах

Лукашенко заявил о масштабной коррупции при экспорте молочной продукции в Россию

Лукашенко заявил о масштабной коррупции при экспорте молочной продукции в Россию

Карл III отмечает 75-й день рождения

Карл III отмечает 75-й день рождения

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });