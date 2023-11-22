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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Путин заявил, что более 900 человек попросили РФ об эвакуации из Газы

Путин заявил, что более 900 человек попросили РФ об эвакуации из Газы
Прибытие эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в Москву
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Более 900 человек обратились к России с просьбой об эвакуации из сектора Газа, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"К нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда (из Газы - ИФ), из них 639 - граждане России и еще 271 человек - их родственники", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства.

Глава МЧС России Александр Куренков доложил на совещании, что за помощью об эвакуации обратились 909 человек, среди которых 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец - родственники наших граждан, заявок об эвакуации от граждан других государств авиацией МЧС России не поступало.

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"На сегодняшний день КПП "Рафах" пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств. Шестью рейсами авиации МЧС России в аэропорт "Домодедово" уже доставлены 553 человека, в том числе 259 детей", - заявил Куренков.

Министр сообщил также, что в гостинице Каира ожидают эвакуации 18 человек.

Куренков сказал также, что по прибытии в Россию девять человек, в том числе шесть детей, были направлены в лечебные учреждения, двое из них, в том числе один ребенок - с диагнозом "коронавирус".

116 человек, в том числе 44 ребенка, из аэропорта "Домодедово" самостоятельно направились к местам проживания, остальные были доставлены в пункты временного размещения (ПВР) на территории Московской и Калужской областей.

"На сегодняшний день в ПВР находятся 313 человек, в том числе 161 ребенок", - сказал министр.

Куренков сообщил также, что для тех эвакуированных, кто изъявит желание проследовать для дальнейшего проживания в другие российские регионы, в кратчайшие сроки оформляются билеты на железнодорожный транспорт. Всего с начала эвакуационных мероприятий в 16 регионов России были отправлены 116 человек, в том числе 48 детей.

Владимир Путин сектор Газа Александр Куренков МЧС РФ
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