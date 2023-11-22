Путин заявил, что более 900 человек попросили РФ об эвакуации из Газы

Прибытие эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в Москву Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Более 900 человек обратились к России с просьбой об эвакуации из сектора Газа, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"К нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда (из Газы - ИФ), из них 639 - граждане России и еще 271 человек - их родственники", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства.

Глава МЧС России Александр Куренков доложил на совещании, что за помощью об эвакуации обратились 909 человек, среди которых 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец - родственники наших граждан, заявок об эвакуации от граждан других государств авиацией МЧС России не поступало.

"На сегодняшний день КПП "Рафах" пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств. Шестью рейсами авиации МЧС России в аэропорт "Домодедово" уже доставлены 553 человека, в том числе 259 детей", - заявил Куренков.

Министр сообщил также, что в гостинице Каира ожидают эвакуации 18 человек.

Куренков сказал также, что по прибытии в Россию девять человек, в том числе шесть детей, были направлены в лечебные учреждения, двое из них, в том числе один ребенок - с диагнозом "коронавирус".

116 человек, в том числе 44 ребенка, из аэропорта "Домодедово" самостоятельно направились к местам проживания, остальные были доставлены в пункты временного размещения (ПВР) на территории Московской и Калужской областей.

"На сегодняшний день в ПВР находятся 313 человек, в том числе 161 ребенок", - сказал министр.

Куренков сообщил также, что для тех эвакуированных, кто изъявит желание проследовать для дальнейшего проживания в другие российские регионы, в кратчайшие сроки оформляются билеты на железнодорожный транспорт. Всего с начала эвакуационных мероприятий в 16 регионов России были отправлены 116 человек, в том числе 48 детей.