КНДР разработала твердотопливные двигатели нового типа для баллистических ракет

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - КНДР разработала твердотопливные двигатели большой тяги нового типа для баллистических ракет средней дальности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ракетная промышленность КНДР вновь разработала твердотопливные двигатели большой тяги нового типа для баллистических ракет средней дальности, которые имеют важное стратегическое значение, и успешно провела первые наземные реактивные испытания двигателя первой ступени и двигателя второй ступени 11 и 14 ноября соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания, направленные на оценку технических характеристик новых двигателей, прошли успешно и еще раз подтвердили "надежность и стабильность" технологий проектирования и производства.

"Недавние испытания являются важным процессом для дальнейшего укрепления стратегических наступательных возможностей вооруженных сил КНДР в свете серьезной и нестабильной обстановки в области безопасности, с которой сталкивается страна, и будущей военной ситуации в регионе", - подчеркивает агентство.