Что случилось этой ночью: среда, 15 ноября

Палата представителей США одобрила план финансирования правительства, военная операция в больнице Аль-Шифа, вторая группа эвакуированных из Газы россиян

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США поддержала пошаговый план финансирования правительства во избежание шатдауна. За резолюцию, представленную спикером Майком Джонсоном, выступили 336 конгрессменов, против проголосовали 95.

- Армия обороны Израиля начала операцию в больнице Аль-Шифа в секторе Газа. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в состав задействованных в операции сил входят медицинские бригады и лица, говорящие по-арабски, которые прошли специальную подготовку, их задача - избежать причинения вреда гражданским лицам.

- Спецборт МЧС РФ со второй группой эвакуированных из Газы россиян приземлился в аэропорту "Домодедово". Самолет вылетел из Каира в Москву накануне вечером, на нем в Россию вернулись 98 человек.

- Совет директоров Yandex N.V в ноябре может рассмотреть продажу всех активов в РФ. По словам источников Bloomberg, о сделке может быть объявлено уже в декабре.

- Сделка между Израилем и ХАМАС по заложникам возможна в ближайшие трое суток, сообщает CNN со ссылкой на источники. Освобождение захваченных группировкой заложников обсудили в телефонном разговоре президент США Джо Байден и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

- КНДР разработала твердотопливные двигатели нового типа для баллистических ракет. ЦТАК пишет об успешных наземных испытаниях "двигателя первой ступени и двигателя второй ступени 11 и 14 ноября соответственно".