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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Сделка между Израилем и ХАМАС по заложникам возможна в ближайшие трое суток

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сделка между Израилем и группировкой ХАМАС по освобождению заложников может произойти в ближайшие 48-72 часа, сообщает ABC News со ссылкой на осведомленный источник.

По данным высокопоставленного израильского политического источника телеканала, в сделке по освобождению заложников "достигнут прогресс и прорыв может произойти в ближайшие 48-72 часа".

Собеседник ABC News добавил, что военный кабинет Израиля соберется во вторник вечером, чтобы обсудить сделку.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.

Хроника 07 октября – 15 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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