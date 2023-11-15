Сделка между Израилем и ХАМАС по заложникам возможна в ближайшие трое суток

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сделка между Израилем и группировкой ХАМАС по освобождению заложников может произойти в ближайшие 48-72 часа, сообщает ABC News со ссылкой на осведомленный источник.

По данным высокопоставленного израильского политического источника телеканала, в сделке по освобождению заложников "достигнут прогресс и прорыв может произойти в ближайшие 48-72 часа".

Собеседник ABC News добавил, что военный кабинет Израиля соберется во вторник вечером, чтобы обсудить сделку.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.