Около 100 человек эвакуированы из аэропорта Вильнюса после сообщения о бомбе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Анонимный звонок с сообщением о заложенной бомбе поступил в среду утром в Вильнюсский аэропорт, сообщил оператор литовских аэропортов - компания Lietuvos oro uostai.

После этого звонка часть пассажиров, около ста человек, была эвакуирована из аэропорта.

"Все спецслужбы были немедленно проинформированы, идет проверка помещений аэропорта и оценка ситуации. Пассажиры эвакуированы из мест общего пользования терминалов прилета и вылета столичного аэропорта, пока продолжается проверка мест общего пользования и оценка информации", - говорится в сообщении.

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская сообщила BNS, что сообщение поступило в 8:22 (9:22 по Москве). Об этом полиции заявил начальник службы безопасности аэропорта. В настоящее время сотрудники аэропорта заняты его проверкой.

В Литве действуют три международных аэропорта - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai. Вильнюсский аэропорт - крупнейший в стране.