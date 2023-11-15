Аэропорт Вильнюса возобновил штатную работу после сообщения о минировании
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Вильнюсский аэропорт, куда в среду утром поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве, после проверки снова работает в обычном режиме, говорится в сообщении оператора литовских аэропортов Lietuvos oro uostiai.
Информация о бомбе не подтвердилась.
"После детального осмотра помещений аэропорта и оценки ситуации спецслужбами операции вновь проводятся в обычном порядке, пассажиры вновь допускаются в терминалы аэропорта, осуществляется регистрация на регулярные рейсы", - уточняет Lietuvos oro uostiai.
По данным аэропорта, инцидент затронул два регулярных рейса - в Хельсинки и Варшаву, время вылета которых было задержано.
Утром в среду в аэропорт поступил анонимный звонок о заложенной бомбе. После этого сообщения из аэропорта были эвакуированы около ста человек.
В Литве действуют три международных аэропорта - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai. Вильнюсский аэропорт - крупнейший в стране.