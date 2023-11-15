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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Аэропорт Вильнюса возобновил штатную работу после сообщения о минировании

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Вильнюсский аэропорт, куда в среду утром поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве, после проверки снова работает в обычном режиме, говорится в сообщении оператора литовских аэропортов Lietuvos oro uostiai.

Информация о бомбе не подтвердилась.

"После детального осмотра помещений аэропорта и оценки ситуации спецслужбами операции вновь проводятся в обычном порядке, пассажиры вновь допускаются в терминалы аэропорта, осуществляется регистрация на регулярные рейсы", - уточняет Lietuvos oro uostiai.

По данным аэропорта, инцидент затронул два регулярных рейса - в Хельсинки и Варшаву, время вылета которых было задержано.

Утром в среду в аэропорт поступил анонимный звонок о заложенной бомбе. После этого сообщения из аэропорта были эвакуированы около ста человек.

В Литве действуют три международных аэропорта - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai. Вильнюсский аэропорт - крупнейший в стране.

Вильнюс Литва
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