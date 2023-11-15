Дания будет проверять танкеры с российской нефтью

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Дания может начать инспектировать танкеры с российской нефтью в своих водах и блокировать их в случае необходимости, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, знакомых с ходом ведущихся в Брюсселе переговоров, основной целью станут танкеры, не имеющие западной страховки. Досмотр будет производиться на основании международных законов, позволяющих странам инспектировать суда при наличии опасений, что те могут нанести вред окружающей среде.

Условия "потолка цен" на российское топливо предусматривают, что западные страховые компании могут оказывать услуги по страхованию перевозок нефти из РФ только в том случае, если она продается по цене ниже $60 за баррель. При этом у ЕС есть подозрения, что многие суда с российской нефтью не имеют такой страховки, в том числе покрывающей ущерб от утечек и разлива нефти, отмечает FT.

"Ключевая задача состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение правил страхования, - сказал один из источников. - Сейчас это делается лишь частично. Прибрежные страны вправе увидеть доказательства".

Как пишет FT, около 60% морских поставок российской нефти осуществляется по Балтийскому морю, и весь этот объем проходит через территориальные воды Дании. По оценкам издания, ежедневно через Датские проливы проходит около 2 млн баррелей российской нефти, что эквивалентно трем танкерам класса Aframax.

Чиновники, к которым газета обратилась за комментариями, отмечают, что успех инициативы во многом зависит от способности датских ВМС останавливать и проверять танкеры. Также возникает вопрос, что делать в случае, если судно откажется останавливаться.

Представитель объединенного военного командования Дании заявил в ответ на запрос FT, что датские военные "не проверяют документы или суда, проходящие через проливы, кроме случаев, связанных с безопасностью на море".