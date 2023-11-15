Песков напомнил о необходимости соблюдения правил торгового судоходства

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле напомнили о необходимости строгого соблюдения всеми сторонами правил международного торгового судоходства в связи с сообщениями о намерении Дании останавливать и досматривать российские нефтяные танкеры, следующие через ее воды.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не располагают подтверждением планов Евросоюза поручить Дании проверять и, возможно, останавливать танкеры с российской нефтью, идущие через ее воды.

"Честно говоря, я не располагаю такой информацией. Может быть, наш Минтранс владеет ею. Но, с другой стороны, здесь следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как ранее сообщила Financial Times, Дания может начать инспектировать танкеры с российской нефтью в своих водах и блокировать их в случае необходимости.

По словам собеседников издания, знакомых с ходом ведущихся в Брюсселе переговоров, основной целью станут танкеры, не имеющие западной страховки. Досмотр будет производиться на основании международных законов, позволяющих странам инспектировать суда при наличии опасений, что те могут нанести вред окружающей среде.

Как пишет FT, около 60% морских поставок российской нефти осуществляется по Балтийскому морю, и весь этот объем проходит через территориальные воды Дании. По оценкам издания, ежедневно через Датские проливы проходит около 2 млн баррелей российской нефти, что эквивалентно трем танкерам класса Aframax.