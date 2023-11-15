Инфляция во Франции в октябре замедлилась до 4,5%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,7% в сентябре и обновила минимум с февраля 2022 года.

Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом экспертов, представленным Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в октябре выросли на 0,2%, как и было объявлено ранее. В сентябре цены снизились на 0,6% к предыдущему месяцу.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в октябре повысились на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 4% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель снизился на 0,5% в помесячном и вырос на 4,9% в годовом исчислении.

Стоимость энергоносителей во Франции в октябре выросла на 5,2% в годовом выражении после роста на 11,9% месяцем ранее. Рост цен на продукты питания замедлился до 7,8% с 9,7%, на промышленные товары - до 2,2% с 2,8%. Между тем инфляция в сфере услуг ускорилась до 3,2% с 2,9%.