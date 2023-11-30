Инфляция во Франции в ноябре замедлилась до 3,8%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В ноябре 2023 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 3,8% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления Insee.

Это минимальные темпы роста с января 2022 года. В октябре инфляция составляла 4,5%.

Аналитики в среднем оценивали ноябрьский рост цен в 4,1%, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в ноябре снизились на 0,3% в помесячном сравнении при ожидавшемся сокращении на 0,1%. В октябре они выросли на 0,2%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце выросли на 3,4% в годовом выражении (самый слабый подъем с января 2022 года) и уменьшились на 0,2% относительно октября.

Стоимость продуктов питания увеличилась на 7,6%, энергоносители подорожали на 3,1%, промышленные товары - на 1,9%, услуги - на 2,7%.

Тем временем потребительские расходы во Франции в октябре сократились на 0,9% относительно предыдущего месяца. Эксперты ожидали менее значительного падения - на 0,2%.

Затраты французов на продукты питания и электроэнергию упали на 1,5% и 2,5% соответственно, на промтовары - выросли на 0,4%.

Согласно уточненным данным, в сентябре потребрасходы не изменились, в то время как ранее сообщалось об их повышении на 0,2%.