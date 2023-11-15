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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

JD.com в III квартале увеличила чистую прибыль почти на треть

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. увеличил чистую прибыль в третьем квартале почти на треть, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 7,9 млрд юаней ($1,1 млрд) по сравнению с 6 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) выросла до 5 юаней с 3,57 юаня годом ранее.

Скорректированная прибыль на ADS поднялась до 6,7 юаня с 6,27 юаня.

Квартальная выручка JD.com повысилась на 1,7% до 247,7 млрд юаней. Выручка от продажи товаров сократилась на 0,9% до 195,3 млрд юаней, сервисные доходы повысились на 12,7% до 52,4 млрд юаней.

Средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предусматривал скорректированную прибыль на уровне 5,87 юаня на ADS и выручку в 246,43 млрд юаней.

Операционная прибыль JD.com в прошлом квартале выросла до 9,3 млрд юаней c 8,7 млрд юаней годом ранее. Операционный денежный поток за 12 месяцев по конец сентября составил 58,4 млрд юаней против 45,8 млрд юаней за предыдущие 12 месяцев.

Американские депозитарные акции компании прибавляют в цене 4,3% в ходе предварительных торгов в среду.

JD.com
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