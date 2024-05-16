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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Квартальная чистая прибыль онлайн-ритейлера JD.com превзошла прогнозы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 14%, выручку - на 7%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 7,13 млрд юаней ($1 млрд) против 6,26 млрд юаней годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что чистая прибыль JD.com снизится до 5,26 млрд юаней.

Прибыль в расчете на ADS увеличилась до 4,53 юаня с 3,93 юаня годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 5,65 юаня на ADS с 4,76 юаня на ADS.

Квартальная выручка JD.com составила 260,05 млрд юаней против 242,96 млрд юаней годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 258,47 млрд юаней.

Выручка от продажи товаров повысилась на 6,6%, до 208,51 млрд юаней, сервисные доходы - на 8,8%, до 51,54 млрд юаней.

В период с 1 января по 15 мая JD.com выкупила 98,3 млн собственных акций класса "A" (эквивалент 49,2 млн ADS) на общую сумму $1,3 млрд.

С начала 2024 года цена ADR JD.com увеличилась на 16,4%.

JD.com Китай
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