HeadHunter в III квартале нарастил выручку на 76,4% до 8,4 млрд рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter (HH) в III квартале 2023 года получил выручку в 8,4 млрд рублей, что выше показателя аналогичного периода 2022 года на 76,4%, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA HH в отчетном периоде выросла в 2 раза - до 5,2 млрд рублей. Рентабельность скорр. EBITDA составила 62,5% против 54,8% годом ранее.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": накануне опрошенные аналитики ожидали выручку HH в 7,98 млрд рублей, а скорр. EBITDA - на уровне 4,7 млрд рублей.

На РФ пришлось 7,6 млрд рублей выручки (рост показателя составил 72,4% год к году).

Динамику выручки в HH связывают с продолжающимся спросом на соискателей и, как следствие, ростом числа платящих пользователей и масштабов потребления, наряду с улучшением монетизации и эффектом низкой базы в III квартале 2022 года.

Количество платящих крупных клиентов HH выросло на 16,2% до 13,6 тыс. Они обеспечили HH 2,8 млрд рублей выручки (рост составил 72,5% год к году).

Рост числа платящих клиентов в сегменте МСБ составил 31,4% – до 302,4 тыс. Доходы от этих клиентов выросли на 73,3% до 4,5 млрд рублей.

Общее число платящих клиентов HH выросло на 30,8% до 341,5 тыс.

Средний доход на клиента (ARPC) в крупном бизнесе составил 206,6 тыс. рублей (рост на 48,5%), в сегменте МСБ – 14,9 тыс. рублей (рост на 31,9%).

Динамика скорректированной EBITDA и рентабельности обусловлена ростом выручки, что было частично нивелировано увеличением расходов на маркетинг и персонал.

Так, расходы на персонал в отчетном периоде выросли на 32% до 1,8 млрд рублей, на маркетинг – на 75,2% до 868 млн рублей.

Совокупные операционные расходы HH (без учета износа и амортизации) увеличились на 43% до 3,3 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль HH достигла 4 млрд рублей против 1,8 млрд рублей в III квартале 2022 года.

На 30 сентября объем чистых денежных средств HH составил 14 млрд рублей.