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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

HeadHunter продлил до 1 декабря прием заявок на обмен акций

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter продлил прием заявок на обмен акций HeadHunter Group на бумаги МКАО в рамках реструктуризации, сообщила компания. Изначально заявки на обмен принимались до 17 ноября, теперь этот срок продлен до 1 декабря.

Обмен производится в соотношении 1:1, "чтобы экономический интерес приобретателей остался неизменным". Предложение по обмену будет действовать не более чем на 50% всех выпущенных акций HH. Оно распространяется на держателей, не связанных с "недружественными" странами, чьи акции хранятся вне российской инфраструктуры.

Соответственно, итоги теперь планируется подвести 6 декабря, отмечают в компании.

Одновременно с обменом HeadHunter объявил о проведении оферты на выкуп акций. Оферта на выкуп распространяется на держателей акций и ADS HH, которые хранятся вне российской инфраструктуры. Итоговая цена выкупа, с учетом "налога на выход" в размере 10% (91,05 рубля), составит 819,45 рубля за штуку.

Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 127 144 акции, или 20% от общего количества выпущенный ценных бумаг HH.

Дедлайн подачи заявок по выкупу акций не изменился - до 1 декабря.

По итогам процессов выкупа и обмена акций МКАО "Хэдхантер" должно стать холдинговой компанией группы HeadHunter с листингом акций на "Мосбирже". Саму Headhunter Group PLC также планируется в будущем редомицилировать в Россию.

HeadHunter МКАО Мосбиржа
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