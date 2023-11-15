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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

"Дочка" GM полностью приостановит поездки своих роботакси

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американская Cruise, подразделение General Motors по производству самоуправляемых автомобилей и оператор службы роботакси, в ближайшие дни приостановит эксплуатацию своих машин с участием водителей, говорится в официальном блоге компании.

Cruise приостанавливает поездки как под надзором водителей, так и под их непосредственным управлением. Меры направлены на восстановление общественного доверия и затронут порядка 70 автомобилей.

В мире"Дочка" GM приостановила эксплуатацию своих роботакси без водителейЧитать подробнее

В прошлом месяце компания поставила на паузу беспилотную эксплуатацию своих такси на всей территории США после приостановки действия ее лицензии в Калифорнии в связи с ДТП.

При этом Cruise продолжит испытания машин на закрытых площадках и планирует расширить независимое расследование ДТП с участием своего автомобиля.

Беспилотный автомобиль Cruise 2 октября наехал на женщину в Сан-Франциско и протащил ее под собой около 6 метров, в результате чего та получила критические травмы, сообщала San Francisco Chronicle.

General Motors Cruise
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