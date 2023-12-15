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General Motors сократит 1,3 тыс. рабочих мест на двух предприятиях в Мичигане

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - General Motors Co. (GM) сократит более 1,3 тыс. рабочих мест на двух предприятиях в Мичигане с 1 января, сообщает Market Watch.

GM уведомила регуляторов, что сокращения коснутся, в частности, 945 сотрудников завода в Лейк-Орион, где собираются электромобили Chevrolet Bolt. Предприятие прекратит производство этих автомобилей в конце текущего года.

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GM также сократит 369 рабочих мест на сборочном предприятии в Ленсинге, где производятся, среди прочего, автомобили Chevrolet Camaro. Выпуск этих машин компания прекратит в январе.

Накануне также стало известно, что Cruise, подразделение GM по выпуску самоуправляемых автомобилей, отправило в отставку девять топ-менеджеров и планирует сократить 24% рабочих мест, то есть примерно 900 человек.

В ноябре в отставку ушел главный исполнительный директор Cruise Кайл Вогт.

Незадолго до этого Cruise отменила все поездки своих беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования на время проведения независимой проверки их безопасности. Это связано с аварией 2 октября в Сан-Франциско, в которой автомобиль Cruise наехал на пешехода, сбитого другой машиной. По данным San Francisco Chronicle, Cruise якобы скрыла от властей часть видеозаписи этого происшествия.

General Motors GM Мичиган США
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