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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Цены на жилье в Великобритании в сентябре снизились впервые с 2012 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Цены на жилье в Великобритании в сентябре уменьшились на 0,1% относительно того же месяца прошлого года, согласно данным Национального статистического управления (ONS).

В результате средняя стоимость дома в сентябре составляла 291 тыс. фунтов стерлингов ($363 тыс.).

Снижение показателя было зафиксировано впервые более чем за десятилетие (с апреля 2012 года), в то время как стоимость аренды жилья повышается рекордными темпами на фоне роста процентных ставок по кредитам, отмечается в сообщении ONC.

Арендаторы в октябре платили на 6,1% больше, чем годом ранее. Это самый значительный прирост с начала сбора данных в январе 2016 года.

Для сравнения, цены на жилье в Великобритании в августе увеличились на 0,8% в годовом выражении, стоимость аренды в сентябре – на 5,7%.

Великобритания
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