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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Импорт золота в Индию в октябре вырос до $7,2 млрд

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Индия в октябре 2023 года импортировала золота на $7,23 млрд. Об этом говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это вдвое больше, чем в октябре прошлого года, в 1,8 раза больше, чем в сентябре текущего, и представляет максимальное значение с весны 2021 года.

Аналитик QuantEco Research Ювика Гупта в комментарии газете The Hindu напомнила, что спрос на золото и другие товары, в частности на электронику, драгоценные камни и ювелирные украшения, может быть приурочен к сезону свадеб и праздников.

Всего по итогам 10 месяцев текущего года импорт золота в Индию составил $36,11 млрд, что с учетом октября на 12% больше результата соответствующего периода 2022 года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

Индия золото
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