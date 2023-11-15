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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Белоруссия провела эвакуацию своих граждан из сектора Газа

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии в среду сообщает об эвакуации граждан республики из сектора Газа на территорию соседнего Египта.

"Белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

"К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта. В ближайшее время ожидается их возвращение на родину", - добавили там.

Белоруссия
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