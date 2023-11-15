Из сектора Газа на территорию Египта в среду выехали 88 россиян

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В среду 88 россиян пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта с сектором Газа, сообщила пресс-служба МЧС России в среду.

"Оперативная группа МЧС РФ в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах". Сегодня пункт пропуска пересекли 88 граждан РФ. Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлено 168 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный штаб МЧС РФ сотрудничает с представителями дипломатической группы Белоруссии. "Вместе с нашими соотечественниками границу пересекли 43 белорусских гражданина", - добавили в ведомстве.

Перешедших границу граждан РФ и граждан Белоруссии уже направляют в Каир на автобусах. "После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС РФ доставит эвакуированных в Москву", - отметили в министерстве.

12 ноября МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.