В Италии шесть энергокомпаний оштрафовали за незаконное повышение цен

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Италии Italian Competition Authority (AGCM) оштрафовал шесть энергокомпаний в общей сложности более чем на 15,5 млн евро за повышение ими цен на энергоресурсы для потребителей, несмотря на действовавший запрет повышать цены на электричество и газ в одностороннем порядке

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным AGCM, компании завышали цены для потребителей в период с 10 августа 2022 года по июнь 2023 года, нарушая таким образом правительственные директивы, защищавшие покупателей от произвольного подъема цен на услуги энергокомпаний.

Максимальный штраф - 10 млн евро - заплатит Enel Energia. Eni Plenitude, поднявшая цены более чем 4 млн клиентов без предварительного уведомления, оштрафована на 5 млн евро, Acea Energia и Dolomiti Energia - на 560 тысяч евро и 50 тысяч евро соответственно, сообщает The Wall Street Journal.

Итальянское подразделение испанской Iberdola угрожало отключить услуги потребителям, если они не согласятся на повышение цен, утверждает регулятор. Эта компания оштрафована на 25 тысяч евро.

Edison Energia должна заплатить минимальный штраф - 5 тысяч евро, поскольку компаний подняла цены раньше, чем это было разрешено, однако позднее возместила расходы клиентам.

Eni Plenitude заявила WSJ, что считает свои действия корректными и оставляет за собой право обжаловать решение регулятора.

Iberdrola и Dolomiti Energia также считают, что действовали в соответствии с законом.