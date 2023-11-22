Enel инвестирует 18,6 млрд евро в энергосети в 2024-2026 годах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Итальянская энергетическая компания Enel планирует активно инвестировать в модернизацию электрораспределительных сетей в период с 2024 по 2026 год, а также сфокусироваться на высокорентабельном секторе возобновляемой энергетики.

Как говорится в обновленной среднесрочной стратегии компании, общий объем капиталовложений в ближайшие три года составит около 35,8 млрд евро. Из них 18,6 млрд евро будет инвестировано в энергосистему, а 12,1 млрд евро - в возобновляемую энергетику. На Италию придется порядка 49% всех капзатрат.

К 2026 году Enel рассчитывает сократить расходы примерно на 1,2 млрд евро. Также за счет продажи активов компания намерена снизить чистый долг примерно на 11,5 млрд евро в 2023-24 годах.

В частности, компания объявила о продаже генерирующих активов в Перу за $1,4 млрд местной компании Niagara Energy.

В 2026 году Enel планирует достичь показателя EBITDA на уровне 23,6-24,3 млрд евро, чистая прибыль составит 7,1-7,3 млрд евро.

Также компания подтвердила намерение выплачивать дивиденды в ближайшие три года в размере не менее 0,43 евро на акцию. Объем средств, направляемых на выплату дивидендов, может быть увеличен до 70% чистой прибыли в случае, если показатель полученных средств от основной деятельности (FFO) будет полностью покрывать капзатраты и дивиденды сверх минимальных выплат.

Акции Enel дешевеют на 1% на торгах в среду. С начала года капитализация компании подскочила на 26,3%, до 65,94 млрд евро, тогда как итальянский фондовый индекс FTSE MIB за этот период прибавил 23,3%.