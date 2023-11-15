США продолжают исследовательские работы на ядерном полигоне в Неваде

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - На американском ядерном полигоне продолжают проводиться исследовательские работы, сообщила глава Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби в интервью Ассоциации по контролю за вооружениями.

"Правда в том, что на нашем бывшем испытательном полигоне в Неваде продолжается работа. Мы используем его все это время по трем причинам. Одна из них - проведение субкритических экспериментов в рамках нашей научно обоснованной программы контроля за арсеналом - Stockpile Stewardship Program (SSP)", - сказала она.

По ее словам, это необходимо чтобы убедиться, что американские ядерные арсеналы "ведут себя и стареют так, как мы думаем, чтобы нам не приходилось проводить полномасштабные испытания. "Еще одна вещь, которую мы постоянно делаем на (объекте в Неваде) - это проводим эксперименты в рамках программы нераспространения, которая помогает нам улучшить нашу способность обнаруживать испытания", - сказала Хруби.

"Мы делаем это, как и многие другие страны, чтобы улучшить наши возможности мониторинга. Эти испытания являются химическими взрывными испытаниями", - отметила глава ведомства.

В них используется обычная взрывчатка, а не ядерная, но в ходе испытаний применяется достаточное количество взрывчатки, чтобы получить сейсмическую активность, эквивалентную испытанию ядерного заряда малой мощности, заявила Хруби.

По ее словам, в-третьих, на объекте в Неваде тестируются мониторы, которые могут устанавливаться в портах США для обнаружения ядерных материалов.

Глава NNSA подчеркнула, что США не собираются проводить ядерное испытание и придерживаются Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя на подземном полигоне в Неваде и происходит бурение скважин.