США пополнили ядерный арсенал новыми авиабомбами B61-12

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Соединенных Штатов получили на вооружение новые ядерные авиабомбы B61-12, говорится в докладе Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Конгрессу США.

Этими авиабомбами сейчас оснащаются стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

B61-12 предназначена для замены существующих старых ядерных авиабомб B61-3/-4. Она обладает несколькими вариантами меньшей и средней мощности (0,3-50 килотонн). Однако ее меньшая мощность компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать заряд с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

В Федерации американских ученых предполагают, что эти авиабомбы также придут на смену примерно 100 боезарядам B61-3/-4, которые имеются на базах в странах-членах НАТО.

В настоящее время существуют шесть действующих баз в пяти европейских странах и Турции, где размещено примерно 100 ядерных тактических авиабомб B61 в подземных хранилищах на авиабазах. Среди них авиабазы Бюхель в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Авиано и Геди (Италия) и Инджирлик (Турция).