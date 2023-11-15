Переговоры об освобождении заложников в секторе Газа застопорились из-за ряда разногласий

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры об освобождении заложников в секторе Газа, проводимые Израилем и группировкой ХАМАС при посредничестве Катара, перешли в кризисную стадию из-за ряда разногласий. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на арабские и палестинские источники.

По данным издания, главная причина трений – требование ХАМАС ввести пятидневный режим прекращения огня для освобождения заложников, тогда как Израиль согласен лишь на три дня.

Также ХАМАС хочет, чтобы Израиль прекратил полеты БПЛА над анклавом на период прекращения огня, поскольку палестинцы не хотят раскрыть места содержания заложников. Кроме того, ХАМАС желает получить на это время свободу перемещения между севером и югом анклава. Израиль эти условия отвергает.

В ночь на среду телеканал ABC News со ссылкой на осведомленный источник передал, что сделку между Израилем и ХАМАС по заложникам могут заключить в ближайшие двое-трое суток.

9 ноября израильские СМИ сообщали, что глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа, предположительно, провел переговоры с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом и премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. По их информации, стороны затрагивали тему освобождения заложников, захваченных группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. В частности, речь шла о нюансах потенциального соглашения между палестинской группировкой, контролирующей сектор Газа, и Израилем.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, до 240 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 11,3 тыс. человек. Около 3,6 тыс. человек признаны пропавшими без вести.