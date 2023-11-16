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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

WPost cообщила о предварительном согласии ХАМАС на сделку по части заложников

WPost cообщила о предварительном согласии ХАМАС на сделку по части заложников
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ХАМАС дал предварительное принципиальное согласие на сделку с Израилем, по которой будут освобождены не менее 50 женщин и детей, взятых в заложники 7 октября, в обмен на выполнение условий группировки, пишет The Washington Post со ссылкой на арабского дипломата и другие информированные источники.

Сейчас в Израиле идет внутреннее обсуждение параметров возможной сделки, отмечает издание. Как предупредили источники газеты, обсуждаемое соглашение может сорваться, как и ряд аналогичных предыдущих договоренностей, ответ Израиля ожидается в ближайшее время, если Израиль отвергнет сделку, переговоры придется начать заново.

Принципиальное согласие ХАМАС касается освобождения 50 женщин и детей из 240 заложников. В обмен от Израиля ждут согласия на трех- или пятидневную паузу в боевых действиях в секторе Газа, расширение доступа гуманитарной помощи в Газу и освобождение из израильских еще не определенного количества палестинских женщин и детей.

По словам источников газеты, предыдущие обсуждаемые и сорвавшиеся договоренности отличались по количеству заложников, обсуждение которых освобождалось, и по набору условий для их освобождения.

МИД Израиля накануне заявил, что продолжительных гуманитарных пауз в секторе Газа не будет до освобождения всех заложников. Освобождение заложников является главным требование Израиля к ХАМАС.

Газа ХАМАС
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