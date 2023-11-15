ЦПВС заявил, что боевики в Сирии готовят провокации в Идлибе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили в среду о подготовке террористическими группировками в Сирии вооруженных провокаций в южной части Идлибской зоны деэскалации.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), незаконные вооруженные формирования осуществляют подготовку вооруженных провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в южной части Идлибской зоны деэскалации", - заявил на брифинге замруководителя ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, в провинции Идлиб боевиками подготовлена крупная партия средств огневого поражения кустарного производства, а также реактивных и артиллерийских снарядов.

"В целях недопущения обстрелов боевиками объектов гражданской инфраструктуры, пунктов дислокации сирийских и российских военнослужащих командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры", - подчеркнул контр-адмирал.

Он заявил также, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением воздушного пространства Сирии.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой истребителей Rafale", - сказал Кулить.