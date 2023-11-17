Военные РФ сообщили о планах боевиков совершить диверсии в Сирии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о неспособности западной коалиция, возглавляемой США, обеспечить контроль над незаконными вооруженными формированиями в районе Эт-Танф, готовящими диверсии в южных регионах Сирии.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), диверсионные группы из боевиков радикальных вооруженных формирований, прошедшие подготовку в зоне Эт-Танф, планируют проведение диверсий в южных регионах Сирии в отношении правительственных войск на основных дорожных направлениях, а также объектах топливно-энергетического комплекса", - сообщил заместитель руководителя ЦПВС в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Командованием российской группировки и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры по недопущению вооруженных провокаций", - подчеркнул контр-адмирал.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела.

В результате минометного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных войск, расположенных в районе населенного пункта Нахшеба провинции Латакия, получил ранение один сирийский военнослужащий, сказал Кулить.

Он заявил также, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений воздушного пространства парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.