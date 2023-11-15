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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

ЦАХАЛ заявил об обнаружении штаба ХАМАС на территории больницы

ЦАХАЛ заявил об обнаружении штаба ХАМАС на территории больницы
Штаб ЦАХАЛ в Тель-Авиве
Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее служащие отыскали оперативный штаб группировки ХАМАС, вооружения и другое ее оборудование на территории больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает в среду The Times of Israel.

"В ходе обыска в одном из больничных корпусов военные нашли комнату с уникальным технологическим оборудованием, боевым снаряжением, военным имуществом, которое использовала террористическая группировка ХАМАС", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Среди находок - штурмовые винтовки, гранаты, патроны, бронежилеты. Также военнослужащие нашли брошенную форму ХАМАС, и в ЦАХАЛ отметили, что ее бывшие обладатели могли бежать, выдав себя за гражданских лиц.

"Эти находки прямо доказывают, что больницу использовали для террористических целей - при полном нарушении международного права", - подчеркнул представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В свою очередь, по данным "Аль-Арабийи", в палестинском Минздраве отвергли заявления Израиля. В ведомстве утверждают, что в больнице, где проводил рейд ЦАХАЛ, нет оружия.

Телеканал отмечает, что в ХАМАС назвали ложью обвинения Израиля в хранении вооружений в больнице. В группировке заявили, что это "продолжение лжи и дешевой пропаганды, с помощью которой Израиль пытается оправдать преступления, нацеленные на разрушение сектора здравоохранения в Газе".

Ранее в среду стало известно, что израильские военные вошли на территорию крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа". Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС. Израильская сторона отмечала, что проводит "аккуратную и точечную операцию против ХАМАС", вдали от пациентов и медперсонала, и что военные также доставили на объект медикаменты и медицинские принадлежности.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, до 240 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, достигло 11,5 тыс. человек. Около 3,6 тыс. человек признаны пропавшими без вести.

Хроника 07 октября – 15 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Минздрав ЦАХАЛ
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