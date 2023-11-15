ЦАХАЛ заявил об обнаружении штаба ХАМАС на территории больницы

Штаб ЦАХАЛ в Тель-Авиве Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее служащие отыскали оперативный штаб группировки ХАМАС, вооружения и другое ее оборудование на территории больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает в среду The Times of Israel.

"В ходе обыска в одном из больничных корпусов военные нашли комнату с уникальным технологическим оборудованием, боевым снаряжением, военным имуществом, которое использовала террористическая группировка ХАМАС", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Среди находок - штурмовые винтовки, гранаты, патроны, бронежилеты. Также военнослужащие нашли брошенную форму ХАМАС, и в ЦАХАЛ отметили, что ее бывшие обладатели могли бежать, выдав себя за гражданских лиц.

"Эти находки прямо доказывают, что больницу использовали для террористических целей - при полном нарушении международного права", - подчеркнул представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В свою очередь, по данным "Аль-Арабийи", в палестинском Минздраве отвергли заявления Израиля. В ведомстве утверждают, что в больнице, где проводил рейд ЦАХАЛ, нет оружия.

Телеканал отмечает, что в ХАМАС назвали ложью обвинения Израиля в хранении вооружений в больнице. В группировке заявили, что это "продолжение лжи и дешевой пропаганды, с помощью которой Израиль пытается оправдать преступления, нацеленные на разрушение сектора здравоохранения в Газе".

Ранее в среду стало известно, что израильские военные вошли на территорию крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа". Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС. Израильская сторона отмечала, что проводит "аккуратную и точечную операцию против ХАМАС", вдали от пациентов и медперсонала, и что военные также доставили на объект медикаменты и медицинские принадлежности.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, до 240 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, достигло 11,5 тыс. человек. Около 3,6 тыс. человек признаны пропавшими без вести.