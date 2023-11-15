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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Глава МИД Армении заявил о европейских устремлениях народа республики

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о европейских устремлениях народа Армении, приветствовал решение Еврокомиссии о начале переговоров по членству Молдавии и Украины.

"Моя страна остается приверженной демократии и демократическим ценностям. Приветствую решение Еврокомиссии предложить переговоры о членстве с Молдавией и Украиной и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствуется не только со стороны правительства Армении, но и народа Армении, который также имеет европейские стремления", - сказал Мирзоян на 15-ой ежегодной сессии форума гражданского общества Восточного партнерства в Брюсселе в среду.

По его словам, за последние несколько лет Армения и ЕС "накопили впечатляющий опыт совместной работы, направленной на сближение".

"Кроме того, ЕС для Армении является важным партнером, содействуя нашим усилиям по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказал Мирзоян.

Он также отметил, что Армения заинтересована в присоединении к проекту Черноморского электрического кабеля.

"Надеемся, что Европейский союз поддержит это стремление, используя свой инструментарий", - сказал глава армянского МИД.

Арарат Мирзоян Армения ЕС
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