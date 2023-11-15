Британия поможет Армении в сфере погранконтроля

Между странами готовится очередной раунд штабных переговоров

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Лондон окажет Еревану поддержку в области пограничного контроля, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Согласно сообщению, по итогам проведенного в минувший понедельник стратегического диалога между Арменией и Соединенным Королевством принято заявление, в котором отмечается, что Лондон "оказывает поддержку в цифровизации и упорядочении работы государственных служб, улучшении ситуации с гендерным равенством в полиции, и вскоре начнет работу по поддержке потенциала Армении в области пограничного контроля для решения вопросов безопасности и миграции".

Отмечается, что сотрудничество Армении и Соединенного Королевства в области обороны углубляется, стороны ожидают проведения в ноябре шестого раунда армяно-британских штабных переговоров.