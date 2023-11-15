Байден заявил, что США и КНР не должны допустить конфликта между собой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - США и Китай должны принять меры для того, чтобы соперничество между странами не привело к конфликту, заявил в среду американский президент Джо Байден.

"Мы должны обеспечить условия, чтобы соперничество не привело к конфликту, должны регулировать соперничество ответственно", - заявил Байден в начале встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско.

По словам лидера США, хоть у него и Си Цзиньпина есть разногласия, "их встречи всегда были откровенными, прямолинейными и полезными". "Нет замены личным встречам. Наши обсуждения всегда честные, и я всегда это ценю", - добавил Байден.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что отношения Китая и США - "наиболее важные двусторонние отношения в мире" - следует рассматривать в контексте "ускорения глобальных трансформаций, невиданных за столетие".

Он отметил, что отношения КНР и США всегда испытывали те или иные проблемы. "Для таких крупных стран, как Китай и США, повернуться спиной друг к другу - это не вариант", - уточнил Си Цзиньпин. Председатель КНР добавил, что верит в "светлое будущее" отношений двух стран.

Лидеры США и КНР в среду в Сан-Франциско проводят первую за год встречу. В предыдущий раз они виделись на саммите "Группы двадцати" на Бали в прошлом году. Переговоры, как ожидается, затронут целый ряд международных тем, в том числе ситуацию на Украине, военный конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Си Цзиньпин в октябре во время визита делегации конгрессменов США в Китай заявил, что "есть тысяча причин, чтобы улучшить отношения США и Китая, и нет причин для того, чтобы ухудшить их".

По словам западных экспертов, переговоры между Байденом и Си Цзиньпином могут быть напряженными, главным образом, из-за двух тем - ситуации вокруг Тайваня и грядущих выборов президента США, в которые, по мнению Вашингтона, может попытаться вмешаться Пекин. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, вопрос о возобновлении контактов между американскими и китайскими военными станет одним из приоритетных для Байдена на встрече с Си Цзиньпином.

Контакты между двумя странами по военной линии были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил несколько попыток американских военных руководителей связаться с китайскими коллегами по телефону.