В ходе встречи Си Цзиньпина и Байдена стороны достигли ряда договоренностей

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Главы двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегическим, глобальным вопросам, связанным с китайско-американскими отношениями, а также по основным вопросам, связанным с мировым развитием, сообщил МИД КНР.

В ходе переговоров стороны достигли ряда договоренностей, "подчеркнув необходимость взаимного уважения, мирного сосуществования, поддержания связи, предотвращения конфликтов, соблюдения Устава ООН", - говорится в сообщении.

В частности, как отметил китайский МИД, они договорились "поощрять и укреплять диалог и сотрудничество" между Китаем и США, например, наладить межправительственный диалог по искусственному интеллекту и создать рабочую группу по китайско-американскому сотрудничеству в области контроля над наркотиками. Кроме того, стороны намерены возобновить общение на высоком уровне между вооруженными силами, значительно увеличить авиарейсы, а также активизировать усилия по преодолению климатического кризиса.

При этом Си Цзиньпин обратил внимание Байдена на то, что "Соединенные Штаты постоянно принимают меры против Китая в плане экспортного контроля, односторонних санкций, которые серьезно вредят законным интересам Китая", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

Китайский руководитель подчеркнул, что "непрактично пытаться изменить друг друга" и разъяснил основные характеристики и значение модернизации в китайском стиле, а также перспективы развития и стратегические намерения Китая.

Си Цзиньпин предложил "выработать новое видение и работать сообща над построением пяти столпов китайско-американских отношений" - выработать правильное взаимопонимание и совместный эффективный контроль над различиями, развить взаимовыгодное сотрудничество. Также это "совместная ответственность великих держав" за решение проблем, стоящих перед человеческим обществом, которая предполагает укрепление координации по международным и региональным вопросам, содействие культурным обменам, информирует МИД.

По данным МИД, китайский руководитель также "подробно изложил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, указав, что тайваньский вопрос всегда был самым важным и чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях".

"До тех пор, пока обе стороны придерживаются принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они могут преодолеть свои разногласия и найти правильный путь для взаимодействия двух великих держав", - отметил председатель КНР.