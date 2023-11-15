Иран снизил темпы накопления высокообогащенного урана

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Процесс накопления запасов высокообогащенного урана в Иране замедлился, сообщает Bloomberg со ссылкой на инспекторов МАГАТЭ.

"В среду они сообщили дипломатам, что иранские запасы высокообогащенного урана с сентября увеличились на 5%, в то время как за предыдущий квартал это увеличение составило 7%", - сообщает Bloomberg.

"Инспекторы МАГАТЭ заключили, что запасы урана, обогащенного до 60%, достигли в Иране 128,3 кг с сентября, когда этот объем составлял 121,6 кг. Запасы топлива с 20- процентным обогащением выросли с 535,8 кг до 567,1 кг", - пишет агентство со ссылкой на отчет инспекторов МАГАТЭ.

В то же время, МАГАТЭ вновь указало, что "на процесс мониторинга сильно повлияло решение иранских властей демонтировать некоторое оборудование для наблюдения", отмечает Bloomberg.

МАГАТЭ также распространило часть письма, полученного в среду от главы иранской организации по атомной энергии Мохамада Эслами, в котором запросы инспекторов названы "неубедительными" и не имеющими "какой-либо правовой основы".

Иран начал обогащать уран до 60% в ответ на диверсию на ядерном центре в Натанзе, которая была совершена в 2021 году, напоминает Bloomberg.