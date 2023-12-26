Иран ускорил производство обогащенного до 60% урана

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Иран снова нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана, сообщает агентство EFE со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

"Иран в последние недели утроил темпы производства обогащенного до 60% урана, выйдя на уровень в девять килограммов в месяц", - пишет агентство. Оно отмечает, что, таким образом, нарушилась наметившаяся ранее тенденция: ранее, по данным МАГАТЭ, Иран замедлял темпы обогащения урана.

EFE подчеркивает, что теперь Иран возобновил обогащение урана в тех масштабах, которые фиксировались в первой половине 2023 года.

15 ноября, как сообщалось, МАГАТЭ объявило о замедлении процесса накопления запасов высокообогащенного урана в Иране.

Иран начал обогащать уран до 60% в ответ на диверсию на ядерном центре в Натанзе, которая была совершена в 2021 году.