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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Иран ускорил производство обогащенного до 60% урана

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Иран снова нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана, сообщает агентство EFE со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

"Иран в последние недели утроил темпы производства обогащенного до 60% урана, выйдя на уровень в девять килограммов в месяц", - пишет агентство. Оно отмечает, что, таким образом, нарушилась наметившаяся ранее тенденция: ранее, по данным МАГАТЭ, Иран замедлял темпы обогащения урана.

EFE подчеркивает, что теперь Иран возобновил обогащение урана в тех масштабах, которые фиксировались в первой половине 2023 года.

15 ноября, как сообщалось, МАГАТЭ объявило о замедлении процесса накопления запасов высокообогащенного урана в Иране.

Иран начал обогащать уран до 60% в ответ на диверсию на ядерном центре в Натанзе, которая была совершена в 2021 году.

Иран МАГАТЭ
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