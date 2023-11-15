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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Москва считает, что председательство США в АТЭС не привело к прорывным решениям

В РФ ждут от Вашингтона на саммите АТЭС проявления необходимой гибкости

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - По оценкам российской стороны, американское председательство в АТЭС в текущем году пока не привело к прорывным решениям, что в Москве объясняют неспособностью Вашингтона "выдержать неангажированную линию и коллективный характер работы" в рамках объединения, следует из справки для СМИ, предоставленной российской делегацией на саммите АТЭС в Сан-Франциско.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина делегацию возглавил вице-премьер Алесей Оверчук.

"Относительно насыщенный календарь мероприятий - свыше восьми министерских встреч, различные конференции, симпозиумы и фестивали - к прорывным решениям не привели во многом из-за того, что выдержать неангажированную линию и коллегиальный характер работы американцам не удалось", - говорится в материалах российской делегации.

В документе отмечается, что "американское председательство сопровождается политическими эксцессами, обусловленными стремлением Вашингтона спекулировать на украинском кризисе и подавать его как российскую агрессию, выступающую, дескать, главным дестабилизирующим фактором в мировой экономике".

США, напоминает российская сторона, "отказались приглашать на саммит лидеров России и Гонконга, мотивируя это требованиями внутреннего санкционного законодательства".

При этом, говорится в документе, антироссийские настроения США в АТЭС серьезной поддержкой членов не пользуются. Вместе с тем, как отмечается в справке, России "удается придерживаться конструктивного подхода, добиваться нормализации деятельности АТЭС".

"Сказывается наш тандем с Китаем, упрочение основ многополярного миропорядка и укрепление в нем позиций развивающихся стран". - говорится в документе.

По мнению российской стороны, "окончательный результат американской "вахты" будет зависеть от исхода саммита в Сан-Франциско".

"Успех потребует от Вашингтона проявления необходимой гибкости и маневра, стремления к поиску и фиксации разумного "единого знаменателя", - отмечается в материалах.

АТЭС США Путин
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