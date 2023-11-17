Оверчук заявил, что на саммите АТЭС не поднималась тема санкций

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В ходе сессии саммита АТЭС об устойчивости климата и энергопереходе тема санкций не поднималась, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Санкции не поднимались. Но с точки зрения того, что в цепочках поставок должны участвовать все страны и никто не должен быть исключен из этого процесса, в таком контексте это звучало", - сказал Оверчук журналистам по итогам выступления на сессии саммита АТЭС в Сан-Франциско.

По его словам, во всех выступлениях, которые прозвучали, "в принципе, у всех один и тот же лейтмотив проходит, что климатическая повестка реально существует; это ни у кого не вызывает сегодня никаких сомнений". В частности, поднимались вопросы, связанные с возросшим количеством экстремальных погодных явлений, угрозой необходимости переселения людей из прибрежных зон.

"Целый ряд лидеров, включая и нас, подчеркивали, что здесь необходимо, чтобы все имели доступ к технологиям. Технологии сегодня очень критичны для того, чтобы совершить энергетический переход. Многие говорили о том, что должны быть цепочки поставок, в которых имели бы возможность участвовать все страны и никто не был исключен", - отметил зампред российского правительства.

Оверчук заявил, что решение климатических проблем невозможно без участия всех стран в международном экономическом сотрудничестве.

"В первую очередь мы обратили внимание на то, что если мы серьезно говорим о проблемах экономического развития, о проблемах климата, то ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок и из международных цепочек добавленной стоимости. Это очень важно с точки зрения доступа к технологиям, с точки зрения вовлеченности в решение проблемы климатической всех стран региона", - подчеркнул вице-премьер.

Участников саммита ознакомили с экономической ситуаций в РФ, сказал он.

"Мы также ознакомили с прогрессом нашей экономики. Мы указали на то, что наша экономика растет, диверсифицируется. Причем это качественный рост за счет обрабатывающей промышленности, а не за счет добывающих отраслей", - добавил Оверчук.

Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательства прийти к углеродной нейтральности к 2060 году, на Сахалине реализуется пилотный проект.

Оверчук также заявил, что не встречался в ходе саммита со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

"С Керри мы встречались последний раз в 2021 году. Сейчас пока не было", - сказал вице-премьер.

Ранее он сообщил, что двусторонних контактов с американской стороной в ходе поездки на саммит АТЭС не ожидается. Отвечая на вопрос, поменялись ли эти планы, Оверчук сказал, что "пока - нет".

Оверчук добавил, что тема Украины на сессии саммита АТЭС поднималась рядом лидеров стан-участниц, но, скорее, в фоновом режиме.

"Ряд лидеров упоминали Украину в своих выступлениях. Это звучало фоново в основном. Хотя были отдельные эмоциональные выступления, которые сводились к тому, что, прежде чем заниматься вопросами климата, необходимо закончить все войны, но в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки", - сказал он.

Вице-премьер РФ также сообщил, что в ходе саммита АТЭС члены российской делегации имели возможность "на ногах" пообщаться с рядом лидеров в позитивном ключе.

"Имели на ногах возможность пообщаться с рядом лидеров. Нормально абсолютно. В позитивном, экономическом (ключе)", - рассказал Оверчук.

По словам зампреда правительства РФ, ему неизвестно, собирается ли американский предприниматель Илон Маск посетить Россию.

"Не в курсе", - сказал Оверчук журналистам.

Вице-премьера спросили, известно ли ему, проявляет ли Маск, который присутствовал на ужине бизнесменов с председателем КНР Си Цзиньпином, интерес к России, учитывая слухи о его возможном приезде в страну.

Оверчук подтвердил, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, что Маск "не выходил" на российскую делегацию.

Оверчук возглавляет российскую делегацию на саммите АТЭС, который проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско.