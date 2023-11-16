Си Цзиньпин заявил, что США должны на практике подтвердить заявления по Тайваню

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Соединенные Штаты должны практическими действиями подтвердить заявления по тайваньскому вопросу.

"Американская сторона должна отразить свои заявления о том, что она не поддерживает "независимость Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая", - приводит МИД КНР слова китайского руководителя.

Он добавил, что "Китай в конечном счете неизбежно будет объединен".