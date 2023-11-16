Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Байден подтвердил признание существования "одного Китая"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что в ходе состоявшихся с председателем КНР Си Цзиньпином переговоров подтвердил, что США признают существование одного Китая и что эта политика остается неизменной.

"Я повторил то, что говорил с тех пор, как стал президентом, и то, что говорили все предыдущие президенты в последнее время: мы придерживаемся соглашения о политике существования одного Китая", - сказал президент на пресс-конференции по итогам американо-китайского саммита.

Байден добавил, что "это не изменится".

В то же время, Си Цзиньпин заявил на переговорах, что Соединенные Штаты должны практическими действиями подтвердить такие заявления по тайваньскому вопросу.

"Американская сторона должна отразить свои заявления о том, что она не поддерживает "независимость Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая", - приводит МИД КНР слова китайского руководителя.

Си Цзиньпин добавил, что "Китай в конечном счете неизбежно будет объединен".

Джо Байден Китай Тайвань Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ходе встречи Си Цзиньпина и Байдена стороны достигли ряда договоренностей

В ходе встречи Си Цзиньпина и Байдена стороны достигли ряда договоренностей

Байден заявил, что США и КНР не должны допустить конфликта между собой

Байден заявил, что США и КНР не должны допустить конфликта между собой
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заявил об обнаружении штаба ХАМАС на территории больницы

ЦАХАЛ заявил об обнаружении штаба ХАМАС на территории больницы

Чехия внесла в санкционные списки Росзагрансобственность

Вашингтон отметил, что Израиль не спрашивает у него разрешения для военных операций в Газе

Вашингтон отметил, что Израиль не спрашивает у него разрешения для военных операций в Газе

Из сектора Газа на территорию Египта в среду выехали 88 россиян

Президент Финляндии поддержал ограничения движения через границу с Россией

Президент Финляндии поддержал ограничения движения через границу с Россией

Боррель предложил в рамках 12-го пакета ввести санкции против 120 юрлиц и физлиц

Молдавия присоединилась к четырем пакетам антироссийских санкций ЕС

Британский верховный суд счел незаконным план высылать нелегалов в Руанду

Британский верховный суд счел незаконным план высылать нелегалов в Руанду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });