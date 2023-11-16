Байден подтвердил признание существования "одного Китая"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что в ходе состоявшихся с председателем КНР Си Цзиньпином переговоров подтвердил, что США признают существование одного Китая и что эта политика остается неизменной.

"Я повторил то, что говорил с тех пор, как стал президентом, и то, что говорили все предыдущие президенты в последнее время: мы придерживаемся соглашения о политике существования одного Китая", - сказал президент на пресс-конференции по итогам американо-китайского саммита.

Байден добавил, что "это не изменится".

В то же время, Си Цзиньпин заявил на переговорах, что Соединенные Штаты должны практическими действиями подтвердить такие заявления по тайваньскому вопросу.

"Американская сторона должна отразить свои заявления о том, что она не поддерживает "независимость Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая", - приводит МИД КНР слова китайского руководителя.

Си Цзиньпин добавил, что "Китай в конечном счете неизбежно будет объединен".