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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Пашинян сообщил о согласовании с Баку ключевых пунктов мирного соглашения

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ключевые принципы соглашения о мире согласованы с Азербайджаном, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Наша политическая воля подписать в предстоящие месяцы соглашение о мире с Азербайджаном остается непоколебимой. Три ключевых принципа мира, по сути, согласованы с Азербайджаном во время переговоров в Брюсселе", - сказал Пашинян, выступая в парламенте в четверг.

По его словам, эти принципы касаются взаимного признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности, осуществления делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и карт Генштаба СССР 1974-1990 гг.

"Кроме, достигнуто согласие о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий и обязуются впредь не выдвигать таких претензий. И, в-третьих, разблокирование региональных коммуникаций должны быть осуществлено на основе суверенитета стран", - отметил Пашинян.

Он заявил, что соглашение о мире пока не подписано "из-за недоверия сторон друг к другу".

"Мы, думаю, и азербайджанская сторона также в некоторых заявлениях, действиях, вероятно, видим намерения агрессивных действий или отказа от договоренностей, что негативно влияет на работу над текстом. Кроме того, необходимо уточнить два ключевых вопроса: формулирование механизма по преодолению возможных разночтений вокруг текста соглашения и создание гарантий безопасности, при которых будет исключена любая эскалация после подписания соглашения о мире", - сказал премьер Армении.

Он отметил, что намерен активировать дипломатическую и политическую работу по решению этих вопросов.

Азербайджан Армения Никол Пашинян
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