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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Пашинян заявил, что основные принципы мира Армении с Азербайджаном согласованы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан согласовали основные принципы мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло в результате встреч между мной и президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Эти договоренности были зафиксированы по итогам трехсторонних встреч в заявлениях Шарля Мишеля от 14 мая и 15 июля", - сказал он в субботу на осенней сессии ПА ОБСЕ проходящей в Ереване.

Премьер Армении отметил, что между его страной и Азербайджаном есть понимание того, что демаркация границ между странами должна пройти по картам Генштаба СССР 1974-1990 годов.

"Также есть понимание того, что Армения и Азербайджан не должны иметь территориальных претензий друг к другу и готовы взять на себя юридическое обязательство не предъявлять подобных претензий в будущем", - сказал Пашинян.

Он отметил, что есть и плохие новости - страны все еще говорят "на разных дипломатических языках и не могут понять друг друга".

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"Кроме того, Азербайджан никогда публично не упоминает о согласованных при посредничестве ЕС ключевых трех принципах нормализации отношений, что усугубляет атмосферу недоверия. Крайне подозрительным кажется и то, что в Азербайджане Армению на государственном уровне начали называть Западным Азербайджаном. Это преподается даже в школах и университетах. Для нас это похоже на подготовку и организацию новой войны и военной агрессии против Армении", - отметил Пашинян.

Премьер Армении подчеркнул, что армянской стороне не понятен подход Азербайджана, который последовательно не возвращает десятки пленных, хотя Армения давно предлагает решить этот вопрос по принципу "все на всех".

Армения Никол Пашинян Азербайджан
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