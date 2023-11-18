Пашинян заявил, что основные принципы мира Армении с Азербайджаном согласованы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан согласовали основные принципы мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло в результате встреч между мной и президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Эти договоренности были зафиксированы по итогам трехсторонних встреч в заявлениях Шарля Мишеля от 14 мая и 15 июля", - сказал он в субботу на осенней сессии ПА ОБСЕ проходящей в Ереване.

Премьер Армении отметил, что между его страной и Азербайджаном есть понимание того, что демаркация границ между странами должна пройти по картам Генштаба СССР 1974-1990 годов.

"Также есть понимание того, что Армения и Азербайджан не должны иметь территориальных претензий друг к другу и готовы взять на себя юридическое обязательство не предъявлять подобных претензий в будущем", - сказал Пашинян.

Он отметил, что есть и плохие новости - страны все еще говорят "на разных дипломатических языках и не могут понять друг друга".

"Кроме того, Азербайджан никогда публично не упоминает о согласованных при посредничестве ЕС ключевых трех принципах нормализации отношений, что усугубляет атмосферу недоверия. Крайне подозрительным кажется и то, что в Азербайджане Армению на государственном уровне начали называть Западным Азербайджаном. Это преподается даже в школах и университетах. Для нас это похоже на подготовку и организацию новой войны и военной агрессии против Армении", - отметил Пашинян.

Премьер Армении подчеркнул, что армянской стороне не понятен подход Азербайджана, который последовательно не возвращает десятки пленных, хотя Армения давно предлагает решить этот вопрос по принципу "все на всех".