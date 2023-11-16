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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Emirates заказала у Airbus 15 самолетов A350-900 на $6 млрд

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Авиаперевозчик Emirates Airline заключил контракт на покупку у Airbus 15 самолетов A350-900 на сумму $6 млрд на авиасалоне в Дубае в четверг.

В результате общее количество заказанных авиакомпанией лайнеров A350 достигло 65. Первые самолеты Emirates планирует получить в августе следующего года, в целом поставки продлятся до начала 2028 года, сообщает MarketWatch.

Как сообщалось, в понедельник Emirates в рамках авиасалона заказала у Boeing 95 самолетов моделей 777-9, 777-8 и 787 Dreamliner на сумму $52 млрд.

Котировки акций Airbus растут на 0,7% в ходе торгов в четверг.

Emirates Airbus
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