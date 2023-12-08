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Cathay Group заказала у Airbus шесть грузовых самолетов A350F

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Гонконгская авиакомпания Cathay Group заключила контракт на покупку у Airbus шести грузовых самолетов A350F, пишет MarketWatch со ссылкой на пресс-релиз авиастроительного концерна.

Они будут использоваться в подразделении Cathay Cargo.

Находящийся в разработке A350F имеет полезную нагрузку до 111 тонн, дальность полета составляет до 8,7 тыс. километров. Оснащенный новейшими двигателями Rolls-Royce Trent-XWB97 самолет обеспечит снижение расхода топлива и выбросов углекислого газа до 40% по сравнению со старым 747F. Airbus считает новую модель как минимум на 20% эффективнее самолетов конкурентов.

Базовая стоимость шести самолетов A350F составляет $2,71 млрд. При этом Cathay сообщила о значительных скидках, которые предоставила ей Airbus, пишет MarketWatch. Поставки самолетов ожидаются к концу 2029 года.

Rolls-Royce Airbus Cathay Гонконг
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