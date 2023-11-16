Франция предупредила Иран о недопустимости эскалации конфликта в секторе Газа

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна "твердо предостерегла" своего иранского коллегу Хосейна Амира Абдоллахияна от любой эскалации ближневосточного конфликта, особенно в Ливане, сообщается в четверг в коммюнике МИД Франции.

Сама Колонна так прокомментировала в соцсети X этот обмен мнениями: "Беседа сегодня с моим иранским коллегой в форме предупреждения – расширение продолжающегося конфликта в секторе Газа никому не принесет пользы, и на Иране будет лежать тяжелая ответственность".

В сообщении МИД говорится, что встреча состоялась в Женеве по просьбе иранской стороны.

Французский министр напомнила о настоятельной необходимости того, чтобы все самым решительным образом осудили террористические атаки, совершенные ХАМАС против Израиля и его населения. В этом вопросе, считают в Париже, не может быть никакой двусмысленности.

"Террористические акты, совершенные против гражданского населения, являются неоправданными и неприемлемыми", - сказано в коммюнике.

В нем отмечается, что глава МИД подтвердила приверженность Франции безопасности Израиля, праву Израиля защищать себя и свое население целенаправленным и соразмерным образом в соответствии с международным гуманитарным правом. Она также подчеркнула, что необходимо принять все меры для спасения мирных жителей и что должен быть гарантирован гуманитарный доступ.

"Наконец, министр призвала к немедленному освобождению четырех французских граждан, которые все еще произвольно удерживаются в Иране и чья ситуация вызывает крайнюю тревогу", - сообщил МИД Франции.