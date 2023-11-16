Глава иранского спецотряда "Кудс" пообещал ХАМАС помощь в борьбе против Израиля

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Иран сделает все необходимое, чтобы помочь группировке ХАМАС в ее противостоянии с Израилем, заявил командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эсмаил Каани.

"Мы не отступимся от нашего братского обета, объединяющего нас, и мы уверяем, что сделаем все, что потребуется, в этой исторической битве", - приводит "Аль-Арабийя" выдержки из письма, направленного Каани главе военного крыла ХАМАС Мухаммаду Дейфу.

"Ваши братья из Оси сопротивления едины с вами и не позволят врагу добиться его нечестивых целей в Газе и Палестине", - добавил генерал.

31 октября сообщалось, что Каани, по некоторым данным, ранее в октябре прибыл в Ливан для консультаций с руководством движения "Хезболла". Согласно информации издания Amwaj.media, визит в Бейрут начался через сутки после нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Глава спецотряда "Кудс" проводил встречи с лидерами палестинских группировок, а также с руководством "Хезболлы", передал им послания от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

7 октября базирующаяся в секторе Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, превысило 11,5 тыс. человек. Вместе с тем ЦАХАЛ и "Хезболла" продолжают обмен ударами на границе Израиля и Ливана.