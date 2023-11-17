Абхазия запретит деятельность организаций, негативно влияющих на ее связи с РФ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Абхазия будет закрыта для международных неправительственных организаций, стремящихся оказать негативное воздействие на российско-абхазские отношения, заявил журналистам в Сухуме министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.

Он сообщил, что в ближайшее время будет издан указ президента Абхазии, который "определит новые подходы к взаимодействию с МНПО и агентствами ООН.

Документ, по его словам, внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в стране.

"Этот комплекс мер направлен на обеспечение прозрачности их деятельности, защиту нашего суверенитета и национальной безопасности", - сказал Ардзинба.

Глава МИД считает, что некоторые западные организации пытаются влиять через НПО на внешнюю и внутреннюю политику в Абхазии.

"На официальном сайте Агентства США по международному развитию USAID, которое действует в Абхазии через организацию ПРООН, опубликована информация, что в республике реализуются проекты, нацеленные на "противодействие пагубному влиянию Кремля" и "восстановление территориальной целостности Грузии", - пояснил он.

"Деятельность международных неправительственных организаций, рассматривающих Абхазию, как оккупированную территорию и стремящихся разрушить российско-абхазские отношения должна быть прекращена в Абхазии", - заявил Ардзинба.

Министр добавил, что 16 ноября состоялась встреча с представителями неправительственных организаций и агентств ООН в Сухуме. По его словам, значительная часть агентств Организации в очередной раз проигнорировали приглашение, что воспринимается как "подтверждение непрозрачной деятельности и попытка сокрытия информации".

"При этом отдельные структуры реализуют, действительно, важные проекты, мы это понимаем, и надеемся на то, что благородные проекты останутся гуманитарными, не будут переходить в политическую плоскость и угрожать национальной безопасности нашей страны", - подчеркнул Ардзинба.